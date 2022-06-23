Агент Райковича: переговоры с ЦСКА заняли минут пятнадцать

Станислав Рыжов, агент главного тренера ЦСКА Эмиля Райковича, рассказал о переговорах своего клиента с московским клубом.
«Когда стали предлагать ЦСКА услуги Райковича? Конечно, после ухода Итудиса. Пока идут финалы, я никак не могу касаться этого вопроса. Это было бы неэтично. Но как только закончилась финальная серия и было объявлено, что Итудис уходит, я тогда сразу стал предлагать.
После того, как клуб определился с кандидатурой, переговоры у нас заняли минут пятнадцать. Из моих клиентов-тренеров, кроме Райковича, больше никто не попал в список специалистов, которых ЦСКА серьёзно рассматривал.
На данный момент у меня пять клиентов среди тренеров. Но фамилии называть не просите, потому что они просто обидятся», — приводит слова Рыжова «Матч ТВ».
Напомним, Эмиль Райкович стал главным тренером ЦСКА в нынешнее межсезонье. Итудис объявил об уходе из команды по окончании сезона-2021/2022, в котором ЦСКА проиграл в финале Единой лиги ВТБ «Зениту».
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