Ирвинг обозначил список команд, в которые он может перейти из «Бруклина»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг составил список команд, в которые он был бы готов перейти по системе «сайн-энд-трейд», если ему не удастся договориться о новом контракте с клубом, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. В список Ирвинга вошли «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Даллас Маверикс» и «Филадельфия Сиксерс».
Напомним, Ирвинг отказывался проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк длительное время не мог принимать участие в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри также и от выездных встреч, однако потом позволила ему принимать в них участие. По этой причине «Нетс» не хотели подписывать с игроком новое соглашение на длительный срок.
«Бруклин» выбыл по итогам первого раунда плей-офф НБА, уступив «Бостон Селтикс». Баскетболисты «Нетс» не выиграли ни одного матча в этой серии.
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