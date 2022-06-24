Эксперт ESPN раскрыл о том, какая ситуация с Ирвингом может повлиять на Дюранта

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о том, как ситуация с Кайри Ирвингом может повлиять на планы лидера «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.
«Как мне рассказали люди, знакомые с ситуацией, Кевин не говорил «Бруклину», что в случае ухода Кайри, он запросит обмен и уйдёт из команды.
Но чего сейчас хочет делать Дюрант? Он желает понимать, куда движется клуб и как будет выглядеть состав команды, если будут большие изменения. Как наши боссы будет перетряхивать весь состав, чтобы команда претендовала и боролась за чемпионство?» – заявил Воджнаровски у себя в «твиттер-аккаунте».
«Бруклину» и Ирвингу пока не удаётся найти компромисс в подписание договора с командой. «Нетс» закончили регулярный чемпионат на 14 место, а в плей-офф вылетели в четвертьфинале от «Бостон Селтикс» (0-4).
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