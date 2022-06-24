Захар Пашутин вошёл в тренерский штаб «Пармы»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» на своём официальном сайте объявила о том, что окончательно сформировала тренерский штаб на предстоящий сезон.



Захар Пашутин, Вячеслав Шушаков и Вениамин Анисимов станут помощниками главного тренера Евгения Пашутина. Денис Калугин — тренер по физической подготовке.



Захар Пашутин ранее возглавлял баскетбольный клуб «Спартак», а также работал с молодёжной командой «Локомотив-Кубань». Вячеслав Шушаков возглавлял «Парму» по ходу прошлого сезона и привёл клуб к пятому месту в Единой лиге ВТБ. В плей-офф пермская команда проиграла уже в первом круге.



Ранее «Парма» объявила о том, что Евгений Пашутин стал новым главным тренером команды и подписал контракт на два года с возможностью продления соглашения ещё на один сезон.

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