Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Захар Пашутин вошёл в тренерский штаб «Пармы»

Захар Пашутин вошёл в тренерский штаб «Пармы»
Комментарии

Пермский баскетбольный клуб «Парма» на своём официальном сайте объявила о том, что окончательно сформировала тренерский штаб на предстоящий сезон.

Захар Пашутин, Вячеслав Шушаков и Вениамин Анисимов станут помощниками главного тренера Евгения Пашутина. Денис Калугин — тренер по физической подготовке.

Захар Пашутин ранее возглавлял баскетбольный клуб «Спартак», а также работал с молодёжной командой «Локомотив-Кубань». Вячеслав Шушаков возглавлял «Парму» по ходу прошлого сезона и привёл клуб к пятому месту в Единой лиге ВТБ. В плей-офф пермская команда проиграла уже в первом круге.

Ранее «Парма» объявила о том, что Евгений Пашутин стал новым главным тренером команды и подписал контракт на два года с возможностью продления соглашения ещё на один сезон.

Новость по теме
«Парма» объявила о назначении Евгения Пашутина на пост главного тренера команды
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022