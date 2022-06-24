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«Маккаби проявляет интерес к лидеру УНИКСа

«Маккаби проявляет интерес к лидеру УНИКСа
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Атакующий защитник УНИКСа Лоренцо Браун привлёк внимание «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом рассказал журналист Левент Явуз, разместив соответствующий пост в своих социальных сетях. Каких-то дальнейших подробностей пока не называется.

Браун подписал соглашение с УНИКСом перед стартом сезона-2021/2022. Игрок перешёл в казанский клуб из «Фенербахче». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ он в среднем набирал 14,7 очка, отдавал 5 результативных передач и совершал 3,5 подбора. В Евролиге у него были следующие показатели: 13,8 очка, 6,1 передачи и 3,6 подбора.

УНИКС по итогам прошедшего сезона Единой лиги ВТБ завоевал бронзовые награды. В матче за третье место команда обыграла «Локомотив-Кубань».

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