Второй номер драфта-2022 Чет Холмгрен прокомментировал подписание контракта с «Оклахомой»

20-летний центровой Чет Холмгрен, выбранный на драфте под вторым номером, поделился эмоциями после завершения мероприятия.



Холмгрен был выбран «Оклахома-Сити Тандер», которая в минувшем сезоне заняла лишь 14-е место в Западной конференции.



«Я действительно очень рад оказаться в «Тандер». Это отличный вариант. Я предполагаю, что буду неплохо смотреться с Гидди и Шэем, а также с остальными партнёрами по команде. В «Оклахоме» собраны качественные игроки с уникальными характеристиками. Мы объединим наши усилия. Я помогу им проявить лучшие качества, а они помогут лучше раскрыться мне», — цитирует Холмгрен ESPN.



Под первым номером драфта был выбран Паоло Банкеро, которого подписали в «Орландо Мэджик».

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