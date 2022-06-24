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Второй номер драфта-2022 Чет Холмгрен прокомментировал подписание контракта с «Оклахомой»

Второй номер драфта-2022 Чет Холмгрен прокомментировал подписание контракта с «Оклахомой»
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20-летний центровой Чет Холмгрен, выбранный на драфте под вторым номером, поделился эмоциями после завершения мероприятия.

Холмгрен был выбран «Оклахома-Сити Тандер», которая в минувшем сезоне заняла лишь 14-е место в Западной конференции.

«Я действительно очень рад оказаться в «Тандер». Это отличный вариант. Я предполагаю, что буду неплохо смотреться с Гидди и Шэем, а также с остальными партнёрами по команде. В «Оклахоме» собраны качественные игроки с уникальными характеристиками. Мы объединим наши усилия. Я помогу им проявить лучшие качества, а они помогут лучше раскрыться мне», — цитирует Холмгрен ESPN.

Под первым номером драфта был выбран Паоло Банкеро, которого подписали в «Орландо Мэджик».

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