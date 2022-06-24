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«Фенербахче» подпишет центрового УНИКСа

«Фенербахче» подпишет центрового УНИКСа
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Турецкий «Фенербахче» близок к тому, чтобы подписать контракт с нигерийским центровым УНИКСА Тони Джекири.

Стороны ведут переговоры и близки к завершению сделки. Ожидается, что Джекири подпишет двухлетний контракт с «Фенербахче», сообщает BasketNews со ссылкой на инсайдера Донатаса Урбонаса.

27-летний баскетболист перебрался в УНИКС перед началом минувшего сезона из «Басконии». Нигериец принял участие в 21 игре Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 7,5 очка за игру, совершая шесть подборов и делая по 1,4 передачи.

УНИКС по итогам сезона стал бронзовым призёром. В полуфинале казанский клуб уступил в серии «Зениту» со счётом 1-3, а в противостоянии с «Локомотивом-Кубань» за третье место одержал победу с таким же счётом.

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