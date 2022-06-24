Вассилис Спанулис официально возглавил «Перистери»

Греческий клуб «Перистери» официально объявил о назначении Вассилиса Спанулиса на пост главного тренера команды. Контракт со Спанулисом рассчитан на два сезона.



Напомним, вчера, 23 июня, «Перистери» официально стал участником группового этапа Лиги чемпионов ФИБА, что было одним из условий для того, чтобы Спанулис согласился возглавить команду.



По итогам прошедшего сезона «Перистери» занял восьмое место в чемпионате Греции (10 побед, 14 поражений) и уступил в четвертьфинале плей-офф «Олимпиакосу» (0-2). На протяжении последних трёх лет «Перистери» показывает невыразительные результаты в Лиге чемпионов ФИБА. В прошлом году клубу даже не удалось пробиться в регулярный сезон, несмотря на проведение квалификации на своей площадке.

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