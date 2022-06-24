Российский форвард Сергей Торопов покинул «Нижний Новгород» по обоюдному соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба. Игрок продолжит карьеру в другом клубе. «Нижний Новгород» получит денежную компенсацию от новой команды Торопова за досрочное расторжение контракта.



Торопов в первый раз присоединился к «Нижнему Новгороду» в 2018 году. В сезоне-2019/2020 он покинул команду, а в феврале 2020 года вернулся в состав коллектива. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах Единой лиги ВТБ. Его средняя статистика составила 14,8 очка, 4,6 подбора и 1,8 передачи. Также в нынешнем сезоне Сергей Торопов получил вызов в сборную России и впервые стал участником Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ.