Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сергей Торопов покинул «Нижний Новгород»

Сергей Торопов покинул «Нижний Новгород»
Комментарии

Российский форвард Сергей Торопов покинул «Нижний Новгород» по обоюдному соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба. Игрок продолжит карьеру в другом клубе. «Нижний Новгород» получит денежную компенсацию от новой команды Торопова за досрочное расторжение контракта.

Торопов в первый раз присоединился к «Нижнему Новгороду» в 2018 году. В сезоне-2019/2020 он покинул команду, а в феврале 2020 года вернулся в состав коллектива. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах Единой лиги ВТБ. Его средняя статистика составила 14,8 очка, 4,6 подбора и 1,8 передачи. Также в нынешнем сезоне Сергей Торопов получил вызов в сборную России и впервые стал участником Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ.

«Нас не интересуют места, которые клубы занимают в Суперлиге». В Лиге ВТБ новые участники «Нас не интересуют места, которые клубы занимают в Суперлиге». В Лиге ВТБ новые участники
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022