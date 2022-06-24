Пелинка: если Уэстбрук решит остаться, то его примут с распростёртыми объятьями

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка высказался о ситуации вокруг возможного ухода из команды Расселла Уэстбрука.



«Мы честно сказали ему, как, по нашему видению, он вписывается в команду и чего мы ждём от него в следующем сезоне, если он примет решение воспользоваться опцией и остаться. Он готов принять принцип «оборона – прежде всего» и ясно дал это понять мне и главному тренеру команды Дарвину Хэму. У него есть ещё несколько дней, чтобы обсудить ситуацию с семьёй. Но если он останется, то его примут здесь с распростёртыми объятьями», — приводит слова Пелинки официальный сайт НБА.

Уэстбрук в нынешнем сезоне принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая в среднем 18,5 очка, совершая 7,4 подбора и отдавая 7,1 результативной передачи.