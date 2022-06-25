В «Шарлотт» определились с главным тренером
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Команда НБА «Шарлотт Хорнетс» определилась с кандидатурой главного тренера, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях. Команду возглавит 60-летний специалист Стив Клиффорд.
Клиффорд уже возглавлял клуб с 2013 по 2018 год и выводил команду Майкла Джордана в плей-офф.
В прошлом сезоне Клиффорд работал консультантом в «Бруклин Нетс».
По итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» занял 10-ю позицию в Восточной конференции, а в первом раунде турнира плей-ин «Хорнетс» уступили «Атланте Хоукс» и завершили выступление в сезоне.
Ранее сообщалось, что в числе кандидатов на пост главного тренера «Шарлотт Хорнетс» числятся Майк Д'Антони и Кенни Аткинсон.
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