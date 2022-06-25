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Инсайдер назвал единственную команду, которая проявляет интерес к Кайри Ирвингу

Инсайдер назвал единственную команду, которая проявляет интерес к Кайри Ирвингу
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Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски высказался о ситуации с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом. Ранее сообщалось, что он может уйти из команды. По словам Эдриана, единственным реальным претендентом на него является «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Единственной командой, проявляющей реальный интерес к Кайри Ирвингу, является «Лейкерс». «Клипперс», «Маверикс» и «Сиксерс» выбыли, а «Майами» не проявляет особого интереса», — сказал Войнаровски в эфире ESPN.

Ранее мыслями о возможном переходе Ирвинга в «Лос-Анджелес» поделился известный американский обозреватель и комментатор Макс Келлерман. По мнению обозревателя, такой переход был бы выгоден Кайри.

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