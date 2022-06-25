«УКАМ Мурсия» подписала экс-игрока «Химок» Андерсона

Испанский баскетбольный клуб «УКАМ Мурсия» официально объявил о переходе форварда Джеймса Андерсона. В период с 2017 по 2018 год американец выступал за «Химки».
Последние четыре сезона Андерсон провёл в турецком «Анадолу Эфес», с которым в последние два года дважды выигрывал Евролигу. В минувшем сезоне «Анадолу Эфес» в решающем матче обыграл мадридский «Реал» со счётом 58:57.
17 июня Андерсон и «Анадолу Эфес» расторгли действующий контракт по взаимному согласию, несмотря на то что он действовал до лета 2023 года.
В прошедшем сезоне Андерсон принял участие в 28 играх Евролиги, в которых набирал в среднем 3,1 очка за матч, совершал 2,8 подбора и делал 4,5 передачи.
«УКАМ Мурсия» в сезоне-2022/2023 примет участие в баскетбольной Лиге чемпионов.
- 25 июня 2022
-
14:52
-
14:08
-
13:34
-
12:45
-
11:55
-
11:05
-
10:13
-
09:55
-
09:38
-
00:51
- 24 июня 2022
-
23:49
-
22:42
-
21:49
-
20:47
-
19:53
-
18:43
-
17:49
-
17:00
-
16:46
-
16:38
-
15:35
-
13:47
-
13:36
-
13:03
-
12:15
-
12:00
-
10:42
-
10:38
-
10:06
-
09:30
-
07:58
-
03:48
-
00:54
- 23 июня 2022
-
23:53
-
22:48