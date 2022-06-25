«УКАМ Мурсия» подписала экс-игрока «Химок» Андерсона

Испанский баскетбольный клуб «УКАМ Мурсия» официально объявил о переходе форварда Джеймса Андерсона. В период с 2017 по 2018 год американец выступал за «Химки».



Последние четыре сезона Андерсон провёл в турецком «Анадолу Эфес», с которым в последние два года дважды выигрывал Евролигу. В минувшем сезоне «Анадолу Эфес» в решающем матче обыграл мадридский «Реал» со счётом 58:57.



17 июня Андерсон и «Анадолу Эфес» расторгли действующий контракт по взаимному согласию, несмотря на то что он действовал до лета 2023 года.



В прошедшем сезоне Андерсон принял участие в 28 играх Евролиги, в которых набирал в среднем 3,1 очка за матч, совершал 2,8 подбора и делал 4,5 передачи.



«УКАМ Мурсия» в сезоне-2022/2023 примет участие в баскетбольной Лиге чемпионов.