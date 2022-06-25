Названы команды, помимо «Маккаби», которые проявляют повышенный интерес к Лоренцо Брауну
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Атакующий защитник казанского УНИКСа Лоренцо Браун может продолжить карьеру в мадридском «Реале» или «Виртусе» из Болоньи. Об этом в своих социальных сетях рассказал журналист издания one.co.il. По сведениям источника, оба клуба проявляют к игроку повышенный интерес.
Напомним, ранее сообщалось об интересе к Брауну со стороны «Маккаби» из Тель-Авива.
Лоренцо стал игроком УНИКСа перед стартом сезона-2021/2022. В казанскую команду он перешёл из «Фенербахче». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Браун в среднем набирал 14,7 очка, отдавал пять результативных передач и совершал 3,5 подбора. В Евролиге у него были следующие показатели: 13,8 очка, 6,1 передачи и 3,6 подбора.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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