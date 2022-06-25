Адетокунбо: любая команда мечтает о таких достижениях, как у «Голден Стэйт»

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о победе «Голден Стэйт Уорриорз» в чемпионате.



«Хочу поздравить «Голден Стэйт Уорриорз». Они смогли создать прекрасную династию с этими тремя парнями, с которых всё началось. И сейчас они здесь. Это невероятный путь. Любой игрок, любая команда могут мечтать о таких достижениях. Они показывают пример всем нам. Смотрел ли я финальную серию? Нет, не смотрел», — приводит слова Янниса Адетокунбо Fadeaway World.



Напомним, в шестом матче финальной серии «Голден Стэйт» обыграл «Бостон» со счётом 103:90, благодаря чему и обеспечил себе титул. В финальной серии баскетболисты «Уорриорз» победили «Бостон Селтикс» (4-2). Последний раз команда побеждала в турнире в сезоне-2017/2018, обыграв в финале «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-0.