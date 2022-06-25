Грег Попович останется в «Сан-Антонио» ещё на один сезон

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович останется на своём посту в следующем сезоне, сообщает инсайдер Джефф Макдональд в своём «твиттере».



Как сообщает источник, Попович обзвонил всех новичков «Сан-Антонио» после драфта, чтобы поприветствовать их в команде.



Следующий сезон станет для 73-летнего специалиста 27-м на посту главного тренера «Спёрс».



В качестве главного тренера «Сан-Антонио» Попович начал работу в 1996 году. За время карьеры американский специалист пять раз становился победителем Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио» и трижды признавался тренером года.



В минувшем сезоне Попович стал рекордсменом по выигранным матчам в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации. В общей сложности на его счету 1344 победы. Попович достиг рекордного показателя за 2030 матчей. На втором месте по победам в регулярных чемпионатах НБА находится Дон Нельсон, в активе которого 1335 побед.