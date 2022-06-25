Перкинс: настолько боялся играть против Леброна, что мечтал, чтобы он получил травму

Чемпион НБА, бывший игрок «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс признался, что он очень боялся играть седьмой матч второго раунда плей-офф сезона-2007/2008 против Леброна Джеймса, выступавшего тогда в «Кливленд Кавальерс».
«Мы играли с «Кавальерс» в 2008 году, это был седьмой матч. Мы проиграли шестую встречу. Не буду врать, я чертовски боялся перед седьмой игрой против Леброна Джеймса. Это был единственный раз, когда я действительно молился, чтобы с ним что-то случилось на тренировке. Честно, я думал: «Хоть бы Леброн порвал крестообразные связки», — сказал Перкинс в подкасте Джей Джей Редика.
В том сезоне «Бостон Селтикс» стал чемпионом НБА.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим заработать $ 1 млрд.
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