Владелец «Бруклина» одобрил решение не давать Ирвингу максимальный контракт

Владелец «Бруклин Нетс» Джозеф Цай поддержал позицию генерального менеджера клуба Шона Маркса относительно нового контракта разыгрывающего Кайри Ирвинга, сообщает SNY. Ранее Маркс предлагал не давать Ирвингу максимальный контракт.



Напомним, Ирвинг отказывался проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк длительное время не мог принимать участия в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри также и от выездных встреч, однако потом позволила ему принимать в них участие. По этой причине «Нетс» не хотели подписывать с игроком новое соглашение на длительный срок.



«Бруклин» выбыл по итогам первого раунда плей-офф НБА, уступив «Бостон Селтикс». Баскетболисты «Нетс» не выиграли ни одного матча в этой серии.