Джей Джей Редик отреагировал на критику от Баркли в адрес Дюранта
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Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик отреагировал на критику от бывшего баскетболиста, члена Зала славы Чарльза Баркли в адрес форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. Ранее Баркли заявил, что Дюрант может заслужить его уважение, только если приведёт команду к чемпионскому титулу в качестве водителя автобуса.
«Я люблю Чарльза Баркли. Он был выдающимся игроком. Но здесь он ошибается, он просто совершенно неправ. Называть Кевина Дюранта можно кем угодно, только не водителем автобуса», — сказал Редик в эфире First Take.
Напомним, в минувшем сезоне НБА Дюрант вместе с «Бруклином» дошёл только до первой стадии плей-офф, где команда разгромно уступила «Бостон Селтикс» (0-4).
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
Новость по темеКевин Дюрант резко ответил на критику от Чарльза Баркли
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