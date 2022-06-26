Джей Джей Редик отреагировал на критику от Баркли в адрес Дюранта

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик отреагировал на критику от бывшего баскетболиста, члена Зала славы Чарльза Баркли в адрес форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. Ранее Баркли заявил, что Дюрант может заслужить его уважение, только если приведёт команду к чемпионскому титулу в качестве водителя автобуса.



«Я люблю Чарльза Баркли. Он был выдающимся игроком. Но здесь он ошибается, он просто совершенно неправ. Называть Кевина Дюранта можно кем угодно, только не водителем автобуса», — сказал Редик в эфире First Take.



Напомним, в минувшем сезоне НБА Дюрант вместе с «Бруклином» дошёл только до первой стадии плей-офф, где команда разгромно уступила «Бостон Селтикс» (0-4).

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: