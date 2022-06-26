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Коллекционная карточка с изображением Леброна Джеймса продана за $2,4 млн

Коллекционная карточка с изображением Леброна Джеймса продана за $2,4 млн
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Коллекционная баскетбольная карточка Panini Flawless Triple Logoman с изображением лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса продана на аукционе за $ 2,4 миллиона. Карточка была из серии Flawless 2020/2021 и выпускалась ограниченным тиражом.

Отметим, что карточки Logoman с логотипами НБА, вырезанными из маек игроков, считаются одними из самых желанных среди коллекционеров.

В минувшнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс сыграл в 56 встречах, в которых в среднем набирал 30,3 очка, 8,2 подбора и 6,2 результативные передачи. «Лос-Анджелес» потерял шансы на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121).

Главные враги Леброна Джеймса в НБА:

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