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Источник: «Маккаби» договорился с Лоренцо Брауном

Источник: «Маккаби» договорился с Лоренцо Брауном
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Атакующий защитник УНИКСа Лоренцо Браун продолжит карьеру в «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом, ссылаясь на источники, в своих социальных сетях рассказал инсайдер Донатас Урбонас.

«Согласно источникам, «Маккаби Тель-Авив» находится на завершающей стадии заключения многолетнего контракта с Лоренцо Брауном», — написал Урбонас.

Браун перешёл в УНИКС перед стартом минувшего сезона из «Фенербахче». В сезона-2021/2022 Единой лиги ВТБ Лоренцо в среднем набирал 14,7 очка, отдавал пять результативных передач и совершал 3,5 подбора. В Евролиге у него были следующие показатели: 13,8 очка, 6,1 передачи и 3,6 подбора. Ранее об интересе к Брауну сообщалось также со стороны «Реала» или «Виртуса».

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