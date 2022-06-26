Источник: «Маккаби» договорился с Лоренцо Брауном

Атакующий защитник УНИКСа Лоренцо Браун продолжит карьеру в «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом, ссылаясь на источники, в своих социальных сетях рассказал инсайдер Донатас Урбонас.



«Согласно источникам, «Маккаби Тель-Авив» находится на завершающей стадии заключения многолетнего контракта с Лоренцо Брауном», — написал Урбонас.



Браун перешёл в УНИКС перед стартом минувшего сезона из «Фенербахче». В сезона-2021/2022 Единой лиги ВТБ Лоренцо в среднем набирал 14,7 очка, отдавал пять результативных передач и совершал 3,5 подбора. В Евролиге у него были следующие показатели: 13,8 очка, 6,1 передачи и 3,6 подбора. Ранее об интересе к Брауну сообщалось также со стороны «Реала» или «Виртуса».

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