Источник: «Маккаби» договорился с Лоренцо Брауном
Поделиться
Атакующий защитник УНИКСа Лоренцо Браун продолжит карьеру в «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом, ссылаясь на источники, в своих социальных сетях рассказал инсайдер Донатас Урбонас.
«Согласно источникам, «Маккаби Тель-Авив» находится на завершающей стадии заключения многолетнего контракта с Лоренцо Брауном», — написал Урбонас.
Браун перешёл в УНИКС перед стартом минувшего сезона из «Фенербахче». В сезона-2021/2022 Единой лиги ВТБ Лоренцо в среднем набирал 14,7 очка, отдавал пять результативных передач и совершал 3,5 подбора. В Евролиге у него были следующие показатели: 13,8 очка, 6,1 передачи и 3,6 подбора. Ранее об интересе к Брауну сообщалось также со стороны «Реала» или «Виртуса».
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
Комментарии
- 26 июня 2022
-
14:48
-
14:01
-
12:15
-
12:04
-
11:10
-
10:09
-
00:48
- 25 июня 2022
-
23:52
-
22:49
-
21:53
-
20:54
-
19:51
-
18:57
-
17:52
-
16:26
-
16:15
-
14:52
-
14:08
-
13:34
-
12:45
-
11:55
-
11:05
-
10:13
-
09:55
-
09:38
-
00:51
- 24 июня 2022
-
23:49
-
22:42
-
21:49
-
20:47
-
19:53
-
18:43
-
17:49
-
17:00
-
16:46
Партнерский контент