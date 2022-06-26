Тони Джекири покинул УНИКС

Нигерийский центровой Тони Джекири покинул казанский УНИКС. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



27-летний игрок перешёл в УНИКС перед началом минувшего сезона. В Казань он перебрался из «Басконии». Нигериец принял участие в 23 матчах Единой лиги ВТБ, где в среднем набирал 7,5 очка за игру, совершал 5,7 подбора и отдавал 1,5 результативной передачи. В 24 встречах Евролиги Тони набирал в среднем 7,6 очка и совершал 6,5 подбора.



Ранее сообщалось, что Джекири может перейти в «Фенербахче» и стороны близки к тому, чтобы закрыть сделку.



УНИКС по итогам минувшего сезона стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. В полуфинале казанский клуб проиграл будущему победителю турнира «Зениту» (1-3 в серии), а в противостоянии с «Локомотивом-Кубань» за третье место одержал победу с таким же счётом.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: