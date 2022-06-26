Деян Давидовац перешёл в ЦСКА

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переходе сербского форварда Деяна Давидоваца (27 лет, 202 см). Баскетболист заключил контракт по схеме «1+1».

«Очень рад присоединиться к легендарному клубу ЦСКА. Я никогда не играл за пределами Сербии, и я счастлив, что мой первый шаг за границу сделан в команду с такой репутацией. Для меня большая честь продолжить сербскую историю в ЦСКА после таких имён, как Ивкович, Крстич, Теодосич… У всех нас будет большая мотивация в следующем году, чтобы вернуть трофей лиги ВТБ», — сказал Давидовац.

Уроженец Зренянина начал играть в профессиональный баскетбол в родном городе в 16-летнем возрасте, затем выступал за «Вршац», в 2015-м стал чемпионом Европы с молодёжной сборной Сербии, после чего подписал первый контракт с «Црвеной Звездой». Средние показатели Давидоваца в минувшем сезоне – 5,0 очка, 3,3 подбора, 0,9 передачи в 28 матчах Евролиги; 6,9 очка, 3,2 подбора, 0,9 передачи в 30 матчах Адриатической лиги.