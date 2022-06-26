Главный тренер ЦСКА отреагировал на подписание контракта с Давидовацем

Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович высказался по поводу подписания контракта с форвардом Деяном Давидовацем.
«Деян – универсальный игрок, которого можно использовать на нескольких позициях. Его главная ценность – высокий IQ, умение отдать передачу и растягивать защиту. Его можно рассматривать как форварда, который может вести мяч, атаковать и отдавать передачи. Выступая в Евролиге за «Звезду», он показал, что настроен на командную игру, не эгоистичен, что любит связывать защитников и «больших». Желаю ему удачно исполнять свою роль в нашей системе и в нашем клубе», — приводит слова Райковича официальный сайт команды.
Ранее Давидовац выступал за «Црвену Звезду». Его средние показатели в минувшем сезоне – 5,0 очка, 3,3 подбора, 0,9 передачи в 28 матчах Евролиги; 6,9 очка, 3,2 подбора, 0,9 передачи в 30 матчах Адриатической лиги.
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