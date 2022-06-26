«Нам просто нужно было время». Уиггинс поделился воспоминаниями об игре в «Миннесоте»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс поделился воспоминаниями о шести сезонах в составе «Миннесоты Тимбервулвз».
«Мне кажется, что у нас была действительно талантливая команда, нам просто нужно было время.
В этом мире всё происходит не зря. Зак перешел в «Чикаго» и там проводит отличную карьеру. Он несколько раз играл в Матче всех звёзд. Таунс продолжает свою работу в «Миннесоте». А я здесь впервые выступил на Матче всех звёзд и взял титул чемпиона.
Я бы ничего не стал менять, мне нравится моя история и мой путь. Я доволен тем, где нахожусь», – приводит слова Уиггинса Clutch Points.
Напомним, в нынешнем сезоне Уиггинс стал победителем НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз». В финальной серии «воины» оказались сильнее «Бостон Селтикс».
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