«Нам просто нужно было время». Уиггинс поделился воспоминаниями об игре в «Миннесоте»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс поделился воспоминаниями о шести сезонах в составе «Миннесоты Тимбервулвз».



«Мне кажется, что у нас была действительно талантливая команда, нам просто нужно было время.



В этом мире всё происходит не зря. Зак перешел в «Чикаго» и там проводит отличную карьеру. Он несколько раз играл в Матче всех звёзд. Таунс продолжает свою работу в «Миннесоте». А я здесь впервые выступил на Матче всех звёзд и взял титул чемпиона.



Я бы ничего не стал менять, мне нравится моя история и мой путь. Я доволен тем, где нахожусь», – приводит слова Уиггинса Clutch Points.

Напомним, в нынешнем сезоне Уиггинс стал победителем НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз». В финальной серии «воины» оказались сильнее «Бостон Селтикс».