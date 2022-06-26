Стало известно, что «Атланта Хоукс» не даст максимальное соглашение Деандре Эйтону. Об сообщает издание The Athletic.

Ранее сообщалось, что «Финикс Санз» собирается обменять Эйтона по системе «сайн-энд-трейд». Система «сайн-энд-трейд» подразумевает подписание игрока в качестве свободного агента с последующим его обменом в другой клуб.

Эйтон в этом сезоне набирал в среднем 17,3 очка, 10,0 подбора, 1,5 передачи и 0,7 блока за игру.



Ранее агент Эйтона Билл Даффи сообщал, что будущее его клиента в «Финиксе» находится под вопросом. Инсайдеры заявляли, что вероятность обмена баскетболиста в межсезонье крайне высока.



«Финикс Санз» выиграл регулярный чемпионат с показателем 64-18, что стало рекордом клуба, однако уступил «Даллас Маверикс» во втором раунде плей-офф со счётом 3-4.