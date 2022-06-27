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Уолл обсуждает с «Хьюстоном» выкуп контракта

Уолл обсуждает с «Хьюстоном» выкуп контракта
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Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл обсуждает с клубом выкуп контракта. Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер НБА Марк Стейн.

Напомним, за сезон-2022/2023 он может заработать $ 47,4 млн. В приобретении разыгрывающего заинтересованы «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Уолл стал игроком «Хьюстона», когда клуб договорился с «Вашингтоном» об обмене: Джон пополнил ряды «Рокетс», а Расселл Уэстбрук перешёл в «Вашингтон Уизардс». Предыдущий сезон Уолл пропустил из-за травмы.

Ранее в Хьюстоне заявляли о том, что команда хочет обменять Джона Уолла в «Лейкерс» на Расселла Уэстбрука, однако сделает это только в том случае, если клуб из Лос-Анджелеса дополнительно отдаст пик первого раунда на драфте НБА.

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