Дрэймонд Грин рассказал о разговоре с Леброном после победы в финале НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал об ощущениях после завоевания четвёртого чемпионского титула и о разговоре с Леброном Джеймсом после финала.
«Разница между третьим и четвёртым титулов просто гигантская. После финала мы с Леброном говорили по телефону, и я рассказал ему, что обладать четырьмя титулами вместо трёх — безумие. А он напомнил мне, что уже предупреждал меня об этом сумасшедшем чувстве», — рассказал Грин в своём подкасте.
В минувшем сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» стал обладателем чемпионского титула, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.
У Дрэймонда Грина стало четыре победы — в 2015, 2017, 2018 и 2022. Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс также завоёвывал четыре титула — в 2012, 2013, 2016, 2020.
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