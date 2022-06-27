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«Зенит» подписал новый контракт с Игорем Вольхиным

«Зенит» подписал новый контракт с Игорем Вольхиным
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Баскетбольный клуб «Зенит» официально объявил о подписании нового контракта с форвардом Игорем Вольхиным. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Воспитанник молодёжной системы «Химок» подписал новое двухлетнее соглашение с «Зенитом». Следующий сезон станет для Вольхина третьим в составе команды из Санкт-Петербурга. Предыдущим клубом 24-летнего форварда были «Химки-Подмосковье», выступающие в Суперлиге-1.

В минувшем сезоне Вольхин принял участие в 15 матчах Единой лиги ВТБ. Всего с 2020 года Игорь сыграл в 38 играх за «Зенит».

По итогам прошедшего сезона «Зенит» впервые в клубной истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии сине-бело-голубые оказались сильнее московского ЦСКА — 4-3.

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