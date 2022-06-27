Вольхин прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

24-летний форвард «Зенита» Игорь Вольхин поделился эмоциями после подписания нового контракта с клубом из Санкт-Петербурга.
«Прошедший сезон показал, что «Зенит» находится на правильном пути, и мне очень приятно ещё 2 года быть частью этого коллектива. Надеюсь, что смогу расти вместе с командой и выкладываться на максимум. Очень благодарен тренерскому штабу и руководству клуба за оказанное доверие, такие шаги заставляют работать ещё усерднее», — приводит слова форварда пресс-служба «Зенита».
В минувшем сезоне Игорь Вольхин сыграл в 15 играх Единой лиги ВТБ при средних показателях 5,5 очков за игру, 0,8 подборов и 0,4 передачи. В среднем Игорь проводил на площадке 12 минут.
В концовке сезона Вольхин помог «Зениту» выиграть Единую лигу ВТБ впервые в истории. В финале был обыгран ЦСКА со счётом 4-3, несмотря на то, что по ходу серии петербуржцы уступали 1-3.
Воспитанник подмосковных «Химок» Вольхин выступает за «Зенит» с 2020 года.
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