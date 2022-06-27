Тимофей Герасимов подписал новый контракт с «Енисеем»

Баскетбольный клуб «Енисей» объявил о подписании нового контракта с защитником Тимофеем Герасимовым. Об этом сообщается на официальном сайте красноярского клуба.



Герасимов перешёл в «Енисей» из «Нижнего Новгорода» перед началом прошлого сезона. Новый контракт с 25-летним баскетболистам будет действовать до лета 2023 года.



В минувшем сезоне Герасимов принял участие в 21 матче Единой лиги ВТБ. Тимофей набирал в среднем 6,6 очка за игру, совершал 3,4 подбора и делал 3,3 передачи. В среднем игрок проводил на площадке 23 минуты. В феврале Герасимов дебютировал за сборную России.



«Енисей» в сезоне-2021/2022 дошёл до 1/4 финала Единой лиги ВТБ, где уступил будущему победителю турнира, «Зениту», со счётом 0-3.