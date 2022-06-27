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Тимофей Герасимов подписал новый контракт с «Енисеем»

Тимофей Герасимов подписал новый контракт с «Енисеем»
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Баскетбольный клуб «Енисей» объявил о подписании нового контракта с защитником Тимофеем Герасимовым. Об этом сообщается на официальном сайте красноярского клуба.

Герасимов перешёл в «Енисей» из «Нижнего Новгорода» перед началом прошлого сезона. Новый контракт с 25-летним баскетболистам будет действовать до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Герасимов принял участие в 21 матче Единой лиги ВТБ. Тимофей набирал в среднем 6,6 очка за игру, совершал 3,4 подбора и делал 3,3 передачи. В среднем игрок проводил на площадке 23 минуты. В феврале Герасимов дебютировал за сборную России.

«Енисей» в сезоне-2021/2022 дошёл до 1/4 финала Единой лиги ВТБ, где уступил будущему победителю турнира, «Зениту», со счётом 0-3.

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