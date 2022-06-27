Лука Дончич оценил первого номера драфта-2022 Банкеро
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Разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич оценил уровень первого номера драфта-2022 Паоло Банкеро.
«Это потрясающий игрок. Он будет работать под руководством отличного главного тренера, которого я очень хорошо знаю. Я не сомневаюсь, что он поможет Паоло раскрыться в полной мере и даст себя проявить. Я желаю удачи Банкеро», — цитирует Дончича Sports Illustrated.
Паоло Банкеро был выбран под первым номером драфта «Орландо Мэджик», которые в минувшем сезоне стали худшей командой Восточной конференции. Форвард ранее выступал за университет «Дьюка».
«До последнего момента я не знал, что буду выбран под первым номером. Не было даже времени, чтобы всё осмыслить и осознать происходящее», — делился эмоциями Банкеро.
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