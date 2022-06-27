Сергей Торопов подписал контракт с «Зенитом»

Российский форвард Сергей Торопов подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом», сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с российским баскетболистом рассчитан на два сезона. Напомним, ранее стало известно, что Торопов покинул «Нижний Новгород» по истечении срока контракта.
В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах Единой лиги ВТБ. Его средняя статистика составила 14,8 очка, 4,6 подбора и 1,8 передачи. Также в нынешнем сезоне Сергей Торопов получил вызов в сборную России и впервые стал участником Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ.
«Очень рад оказаться в таком большом клубе, как «Зенит»! Это большой вызов для меня как игрока. Очень благодарен руководству и тренеру Хавьеру Паскуалю за шанс быть частью команды – чемпиона Единой лиги. Надеюсь, что сезон будет интересным и нам удастся достичь того результата, которого ждут от нас руководство и болельщики!» — прокомментировал подписание контракта Торопов.
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