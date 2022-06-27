Слушания по делу задержанной баскетболистки Грайнер начнутся 1 июля

Слушания по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков, начнутся 1 июля в Химкинском суде Московской области, сообщает издание «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, наркотические вещества были обнаружены в багаже Грайнер при проверке в аэропорту Шереметьево в феврале.

31-летняя баскетболистка является одной из самых титулованных женщин в спорте. В составе сборной США она становилась победительницей Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, а в составе команды «Финикс Меркури» – победительницей чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в 2014 году.

Ранее в интервью Шерель Грайнер, жена Бриттни, пожаловалась на не состоявшийся между ними звонок.