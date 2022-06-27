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Паскуаль прокомментировал переход Торопова в «Зенит»

Паскуаль прокомментировал переход Торопова в «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал подписание контракта с российским форвардом Сергеем Тороповым. Напомним, контракт Торопова с «Зенитом» рассчитан на два года.

«Мы очень рады, что Сергей присоединится к нам в следующем сезоне. Он прекрасно понимает игру, хорошо чувствует себя на обоих концах площадки. Мы верим, что он легко адаптируется к нашей игровой и клубной философии», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт команды.

В минувшем сезоне Торопов принял участие в 18 матчах Единой лиги ВТБ. Его средняя статистика составила 14,8 очка, 4,6 подбора и 1,8 передачи. Также в нынешнем сезоне Сергей Торопов получил вызов в сборную России и впервые стал участником Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ.

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