«Бруклин» разрешил Ирвингу искать варианты обмена по системе «сайн-энд-трейд»

Руководство «Бруклин Нетс» дало разрешение разыгрывающему Кайри Ирвингу вести переговоры с другими клубами по поводу возможного обмена по схеме «сайн-энд-трейд», сообщает New York Daily News.



Ранее Ирвинг составил список из шести команд, в которых он хотел бы выступать в будущем, — «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Даллас Маверикс» и «Филадельфия Сиксерс».



Напомним, Ирвинг отказывался проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк длительное время не мог принимать участие в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри также и от выездных встреч, однако потом позволила ему принимать в них участие. По этой причине «Нетс» не хотели подписывать с игроком новое соглашение на длительный срок.



«Бруклин» выбыл по итогам первого раунда плей-офф НБА, уступив «Бостон Селтикс». Баскетболисты «Нетс» не выиграли ни одного матча в этой серии.