Елевич — о переходе Давидоваца в ЦСКА: хорошие игроки сейчас не приедут

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал переход сербского баскетболиста Деяна Давидоваца в московский ЦСКА. Напомним, о подписании 27-летнего форварда стало известно вчера, 26 июня. Спортсмен заключил контракт по схеме «1+1».

«Я могу сказать одно: сейчас никакого особого усиления в наших командах не будет. Потому что все хорошие игроки, которые есть, будут играть в Евролиге. Да, баскетболист, которого сейчас подписал ЦСКА, выступал за «Црвену Звезду», играл в Евролиге. Но почему он ушёл? Давайте подумаем. Стало быть, какие-то проблемные ситуации всё-таки есть. Не уходят так баскетболисты, которые играли в Евролиге.

Да, ЦСКА — это топ-клуб, но сейчас он не будет играть в Европе. Проблема именно в этом. Так что игроки, которых сейчас подпишет ЦСКА, всё равно будут значительно ниже классом тех, что будут выступать в Евролиге. Не приедут очень хорошие игроки сейчас, поскольку не будет еврокубков. Нам надо сейчас сосредоточиться на другом: на том, чтобы раскрывать талант наших молодых игроков, чтобы потом это приносило нам дивиденды в сборной», – приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Ранее стало известно о возвращении в ЦСКА российского форварда Антона Астапковича. Соглашение московского клуба с баскетболистом, выступавшим за него с 2009 по 2018 годы, рассчитано на три года.