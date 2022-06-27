Ирвинг: хочу ли я играть за «Бруклин»? Задайте этот вопрос моему агенту

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг уклонился от ответа на вопрос журналиста Complex о том, хочет ли он продолжать свои выступления за эту команду.



«Хочу ли я играть за «Бруклин»? Задайте этот вопрос человеку слева от меня», — ответил Ирвинг, посмотрев на свою мачеху и агента Шетеллию Райли Ирвинг.



Ранее Ирвинг составил список из шести команд, в которых он хотел бы выступать в будущем, — «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Даллас Маверикс» и «Филадельфия Сиксерс».



Напомним, Ирвинг отказывался проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк длительное время не мог принимать участие в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри также и от выездных встреч, однако потом позволила ему принимать в них участие. По этой причине «Нетс» не хотели подписывать с игроком новое соглашение на длительный срок.



«Бруклин» выбыл по итогам первого раунда плей-офф НБА, уступив «Бостон Селтикс». Баскетболисты «Нетс» не выиграли ни одного матча в этой серии.

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