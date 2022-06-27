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«Лейкерс» — единственный клуб, готовый на обмен Ирвинга по системе «сайн-энд-трейд»

«Лейкерс» — единственный клуб, готовый на обмен Ирвинга по системе «сайн-энд-трейд»
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«Лос-Анджелес Лейкерс» является единственным клубом, готовым на обмен разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга по системе «сайн-энд-трейд», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Напомним, ранее Ирвинг получил разрешение руководства «Бруклина» вести переговоры с другими клубами. Чтобы получить долгосрочный максимальный контракт, Ирвингу необходимо найти клуб, который согласится на сделку с «Нетс».

Как сообщают источники, Ирвинг заинтересован в переходе в «Лейкерс». В случае, если Ирвинг до 29 июня не воспользуется опцией продления контракта, «Лейкерс» смогут его приобрести на рынке свободных агентов.

Ранее Ирвинг составил список из шести команд, в которых он хотел бы выступать в будущем, — «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Даллас Маверикс» и «Филадельфия Сиксерс».

Напомним, Ирвинг отказывался проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк длительное время не мог принимать участие в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри также и от выездных встреч, однако потом позволила ему принимать в них участие. По этой причине «Нетс» не хотели подписывать с игроком новое соглашение на длительный срок.

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