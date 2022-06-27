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В «Зените» назвали новобранца команды Торопова «одним из лучших российских больших»

В «Зените» назвали новобранца команды Торопова «одним из лучших российских больших»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный оценил переход Сергея Торопова в команду. Напомним, контракт Торопова с «Зенитом» рассчитан на два года.

«Наблюдаю за Сергеем, начиная с его выступления в Суперлиге, и его прогресс сезон за сезоном до одного из лучших российских больших и игроков национальной сборной вызывает уважение. Верю, что ещё один шаг наверх он сделает вместе с «Зенитом», – приводит слова Церковного официальный сайт «Зенита».

В минувшем сезоне Торопов принял участие в 18 матчах Единой лиги ВТБ. Его средняя статистика составила 14,8 очка, 4,6 подбора и 1,8 передачи. Также в нынешнем сезоне Сергей Торопов получил вызов в сборную России и впервые стал участником Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ.

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