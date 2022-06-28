Ильницкий прокомментировал переход в УНИКС

Российский форвард Станислав Ильницкий прокомментировал подписание контракта с казанским УНИКСом.
«Приятно присоединиться к УНИКСу – амбициозному клубу со славной историей!
Сделаю все возможное, чтобы быть полезным команде, добиваться побед и титулов. Рад сотрудничеству с таким именитым тренером как Велимир Перасович. Благодарю руководство клуба за оказанное доверие!», — приводит слова Ильницкого официальный сайт казанской команды.
Станислав Ильницкий подписал контракт до конца сезона-2022/2023. Последние пять лет 28-летний форвард выступал за «Локомотив-Кубань», с которым выигрывал Кубок России.
В минувшем сезоне Ильницкий принял участие в 29 играх Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем 6,4 очка за игру, совершал 4,6 подбора, а также отдавал 1,1 передачи, проводя 23 минуты на площадке.
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