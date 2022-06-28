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Кайри Ирвинг сообщил, что в следующем сезоне будет играть за «Бруклин»

Кайри Ирвинг сообщил, что в следующем сезоне будет играть за «Бруклин»
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Разыгрывающий Кайри Ирвинг принял решение остаться в «Бруклин Нетс».

«Нормальные люди поддерживают мир, но те, кто осмеливается быть другими, ведут нас в завтрашний день. Я принял решение принять участие. Увидимся осенью», — приводит слова Ирвинга журналист Шамс Чарания в своём «твиттере».

По данным инсайдера Адриана Войнаровского игрок заработает за следующий год $ 36 млн.

Напомним, Ирвинг отказывался вакцинироваться от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк длительное время не мог участвовать в домашних играх «Бруклина». Изначально команда отстранила Ирвинга также и от выездных матчей, но позже рахрешила ему принимать в них участие. По этой причине «Нетс» не хотели подписывать с игроком новый контракт на длительный срок.

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