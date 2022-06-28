ESPN: Джон Уолл присоединится к «Клипперс» после выкупа контракта у «Хьюстона»

31-летний американский разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл намерен сменить клуб уже в ближайшее время, сообщает ESPN.

Как отмечает источник, баскетболист в ближайшее время планирует осуществить процедуру выкупа своего контракта, для того, чтобы в дальнейшем подписать соглашение на правах свободного агента с «Лос-Анджелес Клипперс».

У Уолла оставался последний год контракта с «Хьюстоном» на внушительную сумму $ 47,4 млн, однако, чтобы расторгнуть договор, он согласился пойти на снижение зарплаты на $ 6,2 млн.

Напомним, прошлый сезон он пропустил из-за травмы, поэтому его контракт не учитывался в потолке зарплат. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 20,6 очков, совершая 8,7 передач и 3,1 подбора.

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