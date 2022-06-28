Войнаровски: Дюрант останется в «Бруклине» как минимум на сезон

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски утверждает, что звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант проведёт в команде как минимум ещё один сезон.
«Сейчас Дюрант получил то, что хотел, а именно Кайри Ирвинга в составе своей команды на следующий сезон. На данный момент реальность такова — Дюрант и Ирвинг проведут в составе «Нетс» предстоящий сезон», — приводит слова Войнаровски Bleacher Report.
Напомним, Кайри Ирвинг был близок к тому, чтобы покинуть «Бруклин». В этом случае Кевин Дюрант планировал сделать запрос руководству «Нетс», чтобы его обменяли в другой клуб, несмотря на то что у него ещё четыре года по контракту.
Ирвинг в итоге объявил, что воспользуется опцией в своём контракте до 30 июня и остаётся в «Бруклине». Главным претендентом на Кайри назывался «Лос-Анджелес Лейкерс».
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