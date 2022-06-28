Ирвинг отреагировал на пост, где сказано, что он разрушил все команды, за которые выступал

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг отреагировал на пост издания Barstool Sports в социальных сетях, в котором говорится, что баскетболист «уничтожил все команды, за которые выступал».
«*Чемпион НБА и *Золотой медалист Кайри Ирвинг.
Просто подумал, что этому заявлению нужна небольшая правка, раз уже вы продолжаете делать деньги на моём имени и на именах множества других», — ответил Ирвинг.
Ранее стало известно, что Ирвинг останется в «Бруклине» на следующий сезон. Напомним, баскетболист отказывался вакцинироваться от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк длительное время не мог участвовать в домашних играх «Бруклина». Изначально команда отстранила Ирвинга также и от выездных матчей, но позже разрешила ему принимать в них участие. По этой причине «Нетс» не хотели подписывать с игроком новый контракт на длительный срок.
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