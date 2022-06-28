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Макгрэди рассказал, что нужно сделать «Лейкерс», чтобы побороться за титул НБА

Макгрэди рассказал, что нужно сделать «Лейкерс», чтобы побороться за титул НБА
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Член Зала славы Трэйси Макгрэди рассказал, что нужно сделать «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы добиться успеха в следующем сезоне.

«Я люблю Расса как баскетболиста, но он не может играть с Леброном и Дэвисом. Просто не может. Для меня Расс не тот парень, которого можно просто загнать в угол. Рассу нужен мяч. Единственный способ, который сработает — Расс должен покинуть скамейку запасных и сыграться с Леброном и Дэвисом. Этот сценарий я вижу с претензией на титул в следующем сезоне. Только это можно считать рабочим вариантом. Играть с ними в стартовом составе вместе… И я говорю, что это сработало бы, но я не верю, чтобы Расс это сделает», — приводит слова Макгрэди Fadeaway World.

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