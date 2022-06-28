Телеведущий Каухерд: покажите товарища по команде, которого Уэстбрук сделал сделал лучше

Известный телеведущий Колин Каухерд сравнил влияние, которое оказывают на своих товарищей по команде такие игроки, как Джон Уолл, Расселл Уэстбрук и Дрэймонд Грин.
«Джон Уолл никогда не делал товарища по команде лучше. Уэстбрук никогда не делал товарища по команде лучше. Дрэймонд Грин сделал лучше каждого товарища по команде, с которым он когда-либо играл… Покажите мне товарища по команде, которого Уэстбрук сделал лучше за свою карьеру», — приводит слова Каухерда Fadeaway World.
Ранее сообщалось, что Джон Уолл присоединится к «Лос-Анджелес Клипперс» после выкупа контракта у «Хьюстон Рокетс». Напомним, прошлый сезон он пропустил из-за травмы, поэтому его контракт не учитывался в потолке зарплат. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 20,6 очка, совершая 8,7 передачи и 3,1 подбора.
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