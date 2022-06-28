Расселл Уэстбрук определился с планами на следующий сезон

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук планирует воспользоваться опцией в контракте на $ 47,1 миллиона на следующий сезон. Об этом в своих социальных сетях рассказал известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. После этого звёздный игрок станет неограниченно свободным агентом.



В минувшем сезоне Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи. «Лос-Анджелес», напомним, лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».

Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек: