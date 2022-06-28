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Инсайдер назвал список команд, которые интересовались Кайри Ирвингом

Инсайдер назвал список команд, которые интересовались Кайри Ирвингом
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Известный инсайдер Шэмс Чарания рассказал о командах, которые проявляли интерес в подписании звёздного разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга. Ранее сообщалось, что игрок может покинуть «Бруклин». Различные СМИ сообщали о взаимном интересе между Кайри и «Лос-Анджелес Лейкерс», однако игрок всё же принял решение остаться в «Нетс». По данным инсайдера Адриана Войнаровского, Ирвинг заработает за следующий сезон $ 36 млн.

«Даллас», «Майами», «Филадельфия» и «Лос-Анджелес» — все они интересовались Кайри Ирвингом. Но он решил завершить своё дело с Кевином Дюрантом», — сказал Чарания в эфире шоу Pat McAfee.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

Ранее Кайри отреагировал на пост, в котором говорилось, что он разрушил все команды, за которые выступал.

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