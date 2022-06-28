Эксперт — о решении Ирвинга остаться в «Нетс»: в НБА многие не думают, что это конец

Известный обозреватель и эксперт Брайан Уиндхорст заявил, что многие в НБА настроены скептически относительно решения звёздного игрока «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга остаться в команде.



«Думаю, что это решение понизило накал страстей. Но многие не думают, что это конец. Я не знаю, изменилось ли что-нибудь. Однако люди, с которыми я общался в лиге, скептически относятся к тому, что ситуация с Кайри будет как «один за всех и все за одного», — сказал Уиндхорст в эфире The Hoop Collective ESPN.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

О том, что Ирвинг намерен остаться в «Бруклине», стало известно сегодня, 28 июня. Ранее инсайдер Шэмс Чарания рассказал о командах, которые проявляли интерес в подписании Ирвинга.